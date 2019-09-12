В Украине ввели новые правила финансирования кино государством: что изменится

Монобольшинство Верховной Рады приняло в целом законопроект №1058 об изменениях в закон "О господдержке кинематографии в Украине".

Cначала законопроект поддержали в первом чтении. За проголосовало 325 народных депутатов.

После этого спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил поддержать законопроект вцелом. Решение также было одобрено монобольшинством "Слуги народа" — 241 голос "за".

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается:

увеличить размер части фактически произведенных субъектом кинематографии квалифицированных расходов (платежей) на производство (создание) фильмов с 16,6% до 25%, а в некоторых случаях — до 30%;

упростить требования к квалифицированным расходов, заменив критерий вычисления в минимальных заработных платах на прожиточный минимум для трудоспособных граждан;

во избежание злоупотреблений предположить, что государственная поддержка в форме прямой субсидии предоставляется только по одному из критериев, определенных пунктами 1-3 части первой статьи 7 Закона.

Ожидается, что такое инвестирование в кинематографическую деятельность на территории Украины позволит развивать и украинских кинопроизводителей.

После этого нардепы приняли в целом законопроект №1074, который предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс для запуска законопроекту о Государственной поддержке кинематографии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.