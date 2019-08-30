В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"

28 августа в кинотеатре Оскар, Gulliver по случаю 5-й годовщины Иловайской трагедии остоялась гала-премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" со всей съемочной группой

Первыми ленту увидели:Тарас Костанчук, Алексей Мочанов, Василий Вирастюк, Ахтем Сейтаблаев, Иван Тимченко, Алла Мартынюк и многие другие .

Перед началом съемок режиссер пересмотрел множество материалов об Иловайске, чтобы точно воспроизвести бои на съемочной площадке. На съемки ленты было приглашено около 50 бойцов батальона "Донбасс", которым удалось выжить в Иловайском котле.

По словам режиссера, фильм основан на показаниях бойцов, чьи рассказы легли в основу сюжета. "Мы старались как можно правдивее рассказать историю битвы за Иловайск, донести до зрителя. Этот фильм - это благодарность не только бойцам батальона "Донбасс", которые в 2014 году защитили Украину от агрессора, но и всем тем, кто до сих пор продолжает нас защищать".

О фильме:

Иловайск на все века войдет в трагическую историю украинского народа. Событие, которое должно было стать победным для нашей армии, обернулось для нас самым большим провалом. Зрители смогут увидеть эту историю изнутри, вместе с батальоном "Донбасс" и его командиром по прозвищу Бишут. Раненый мужчина вместе со своим сослуживцем оказались в ловушке – в городе окруженном вражескими войсками. Выживать в таких условиях двум военным помогают только небезразличные местные жители. Они же сделают всё возможное, чтобы Бишут и его товарищ могли выбраться за пределы города, на безопасную территорию. Это реальная история, которую прожил каждый украинец.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" стартовал с 29 августа.

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