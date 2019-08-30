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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"

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28 августа в кинотеатре Оскар, Gulliver по случаю 5-й годовщины Иловайской трагедии остоялась гала-премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" со всей съемочной группой

Первыми ленту увидели:Тарас Костанчук, Алексей Мочанов, Василий Вирастюк, Ахтем Сейтаблаев, Иван Тимченко, Алла Мартынюк и многие другие .

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"

Перед началом съемок режиссер пересмотрел множество материалов об Иловайске, чтобы точно воспроизвести бои на съемочной площадке. На съемки ленты было приглашено около 50 бойцов батальона "Донбасс", которым удалось выжить в Иловайском котле.

По словам режиссера, фильм основан на показаниях бойцов, чьи рассказы легли в основу сюжета. "Мы старались как можно правдивее рассказать историю битвы за Иловайск, донести до зрителя. Этот фильм - это благодарность не только бойцам батальона "Донбасс", которые в 2014 году защитили Украину от агрессора, но и всем тем, кто до сих пор продолжает нас защищать".

О фильме:

Иловайск на все века войдет в трагическую историю украинского народа. Событие, которое должно было стать победным для нашей армии, обернулось для нас самым большим провалом. Зрители смогут увидеть эту историю изнутри, вместе с батальоном "Донбасс" и его командиром по прозвищу Бишут. Раненый мужчина вместе со своим сослуживцем оказались в ловушке – в городе окруженном вражескими войсками. Выживать в таких условиях двум военным помогают только небезразличные местные жители. Они же сделают всё возможное, чтобы Бишут и его товарищ могли выбраться за пределы города, на безопасную территорию. Это реальная история, которую прожил каждый украинец.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" стартовал с 29 августа.

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