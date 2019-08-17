Умер легендарный актер Питер Фонда

В США, 16 августа, умер известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда в возрасте 79 лет.
По данным The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи, причиной смерти стала дыхательная недостаточность из-за рака легких.
"Хотя мы оплакиваем потерю этого милого и доброго человека, но также хотим, чтобы все помнили его неукротимый дух и любовь к жизни. В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу", – заявили близкие актера.
Питер Фонда
У Фонда была очень известная семья, прочно закрепившаяся на больших экранах. Почти все близкие родственники, носящие ту же фамилию, актеры: отец Генри Фонда, сестра Джейн Фонда и дочь Бриджит Фонда.
79-летний Питер оставил после себя впечатляющую фильмографию, в которой насчитывается более 100 фильмов. Он был дважды лауреатом премии "Золотой глобус", дважды номинировался на "Оскар".
Жемчужина карьеры Фонда – "Беспечный ездок" 1969 года выпуска. Благодаря картине он получил широкую известность и был номинирован на "Оскара". "Золотой глобус" актер получил за роли в фильмах "Золото Ули" и "Страсть Эйн Рэнд".
Питер Фонда
Twitter@iamfonda
Известные кинокартины с участием Питера Фонда: "Призрачный гонщик", "Дикие ангелы", "Побег из Лос-Анджелеса", "Проект Ларами", "Поезд на Юму", "Беглец", "Смертельное нападение" и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня известному музыканту Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин) мог исполниться 51 год. Он погиб в ДТП в 2015 году.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!