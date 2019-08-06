"Тор: Любовь и гром" от Marvel: когда выйдет, трейлер, где смотреть онлайн

В июле 2019 года стало известно, что Крис Хемсворт не только вернется к роли Тора, но и получит четвертый сольный фильм под названием "Тор: Любовь и гром".

Поклонники заинтригованы. Что же уже известно об этой кинокартине? (Тут вы можете прочитать все про еще один новый фильм Marvel "Черная вдова")

Когда выйдет фильм "Тор: Любовь и гром" 2021?

Ориентировочная дата выхода фильма - 5 ноября 2021 года. Съемки еще не начались.

О чем были предыдущие фильмы про Тора?

Первый фильм "Тор" знакомил зрителей с Тором, главным героем этой истории. Будучи очень талантливым воином, молодой Тор часто гневил отца Одина своим высокомерием и тщеславием, и однажды они обернулись войной для Асгарда. В наказание Тор был сослан на Землю, жить среди людей, тогда-то он и познакомился с Джейн Фостер.

Во втором фильме "Тор: Царство тьмы" Тору приходится занять отцовскую должность главы Асгарда, потому что Один мертв. Локи, его брат, сидит в тюрьме и строит козни в надежде заполучить власть в свои руки, а Джейн, возлюбленная, оставаясь на Земле, исследует необычные аномалии даже не подозревая, что совсем скоро весь мир подвергнется серьезной опасности.

Третий фильм "Тор: Рагнарек" стал самым успешным и рассказывал историю нападения безжалостной Хелы на Асгард. Она воспользовалась тем, что Тор, защитник этих территорий, оказался в плену злодея Суртура. Он смог вырваться и вернуться домой, но удалось ли спасти Асгард от разрушения и избежать смерти всего живого?

Фильм "Тор: Любовь и гром" выйдет еще нескоро, так что это отличный повод пересмотреть все предыдущие фильмы в хронологическом порядке.

О чем будет фильм "Тор: Любовь и гром"?

Достоверно известно, что в этом фильме обладать молотом Мьельниром будет не бог грома Тор, а его возлюбленная Джейн Фостер. Исполнительница этой роли Натали Портман кокетливо поигрывала молотом во время презентации фильма в Сан-Диего, чему немало удивились поклонники франшизы. Больше о сюжете, впрочем, ничего конкретного не было сказано. В основу сюжета войдут комиксы про Тора Женщину, автором которых является Джейсон Аарон.

Если опираться на комиксы, то в них Тор перестал быть достойным своего легендарного оружия, и молот отправился на луну, чтобы оттуда искать нового хозяина. Тем временем Тор пытался найти лекарство от рака для своей возлюбленной Джейн Фостер, которой не помогала химиотерапия. Врачи поставили на пациентке крест, оставив ее доживать положенное время.

Именно Джейн Фостер стала избранницей молота Мьельнира, он звал ее днем и ночью, и однажды женщина поддалась этому зову. Став обладательницей столь мощного оружия, она не только излечилась от рака, но и обрела супергероейские способности, стала значительно сильнее, ловчее и быстрее. И, конечно же, Джен использовала свои силы только во благо человечества.

Впоследствии оказалось, что она, будучи простым человеком, все-таки не является идеальной хозяйкой для столь мощного оружия, и Джейн Фостер пришлось отказаться от обретенной силы. Спустя время Мьельнир вернулся в руки Тора.

Кто будет снимать фильм "Тор: Любовь и гром"?

Американский режиссер и сценарист Тайки Вайтити снял фильм "Тор: Рагнарек" и получил положительные оценки как от критиков, так и от поклонников кинематографической вселенной Марвел. Даже многие известные актеры, задействованные в съемочном процессе фильмов о супергероях, отмечали, что именно третий фильм про Тора является их самым любимым.

Неудивительно, что после такого ошеломительного успеха Тайки Вайтити возвращается в кресло режиссера ради создания нового фильма про бога грома и его возлюбленную. Кто будет писать сценарий пока что неизвестно, но, скорее всего, этим займется сам Тайки Вайтити, который во время последней презентации в Сан-Диего уже сказал, что в основу фильма лягут комиксы про Женщину Тора.

Исполнительным продюсером, как и всегда, станет Кевин Файги, генеральный директор Marvel Studios, который всегда принимает участие в работе над фильмами киновселенной.

Трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

Пока официальный трейлер нового фильма про Тора не появился, вы можете посмотреть интересный фанатский видеоролик по теме:

Актерский состав

Во время июльского мероприятия Comic-Con стало известно, что главные роли исполнят уже всем давным-давно знакомые и полюбившиеся актеры. К роли Тора вернется актер Крис Хемсворт, который отыгрывает этого персонажа уже много лет, еще с 2011 года.

Также в кинематографическую вселенную Marvel, наконец, возвращается героиня Джейн Фостер, возлюбленная Тора, которую в первых двух фильмах франшизы исполняла оскароносная актриса Натали Портман. В этот раз ей явно достается центральная роль в сюжете.

И последней точно утвержденной актрисой является Тесса Томпсон в роли Валькирии, которая уже появлялась в фильмах "Тор: Рагнарек" и "Мстители: Финал".

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