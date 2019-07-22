"Толкин": трейлер, где смотреть онлайн, отзывы

Книги Толкина, посвященные событиям, происходящим в вымышленном мире Средиземья, вот уже много лет пользуются огромной популярностью у читателей во всех странах.

Миры, созданные воображением писателя, проработаны настолько детально, словно автор действительно сумел побывать за гранью нашей реальности. Но как Толкину удалось придумать свои чарующие произведения и что послужило для писателя вдохновением? Узнать об этом поклонники Толкина могут из одноименного фильма, вышедшего на экраны в мае 2019 года.

О чем "Толкин" 2019?

Фильм посвящен юношеским годам легендарного создателя культовой книги "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкина. Из биографической драмы зрители узнают о том, как происходило становление будущего великого писателя, о его участии в Первой Мировой войне и непростом детстве.

В фильме раскрыта история сообщества "Чайный клуб", послужившего прототипом "Братства кольца": товарищей Толкина, которым в юном возрасте довелось столкнуться с ужасами войны. События, произошедшие с друзьями будущего писателя, вдохновили его на драматичную историю персонажей "Властелина колец", которым пришлось пойти на огромные жертвы для спасения родного мира. Через сюжет киноленты показано, откуда в произведениях Толкина появились темы эпичных сражений, чести и любви, верности и потерь.

Биография писателя крайне драматична: в детстве он лишился родителей, в школе был настоящим изгоем, с трудом заводил друзей. Утешение ему приносили фантазии о вымышленном мире, которые в будущем он подробно опишет в своих книгах. Зрители узнают об истории любви Толкина и его супруги, ставшей прообразом для создания прекрасных женских персонажей "Властелина колец".

Фильм станет настоящим подарком для поклонников мира, созданного Толкином.

Когда вышел "Толкин"?

Фильм "Толкин" вышел на широкие экраны 10 мая 2019 года. Увидеть его смогли зрители из Великобритании, Ирландии и Финляндии. Дата премьеры в России все еще не определена.

Как снимался "Толкин?"

О начале работы над сериалом было объявлено 21 ноября 2013 года. Однако режиссер для проекта был нанят только в 2017 году.

Основная часть съемок фильма проходила на территории Великобритании.

Первый полноценный трейлер сериала был опубликован в сети 6 марта 2019 года.

Кто снимал "Толкина"?

Постановкой киноленты занимался Доме Карукоски, который до этого работал над фильмами "Сердце льва" и "Лапландская одиссея". Для режиссера лента стала первым англоязычным проектом.

Карукоси в своих интервью признавался в том, что вырос без отца в очень бедной семье, из-за чего во время работы над лентой он чувствовал сильную связь с главным героем. Книги Профессора будущий режиссер прочитал в 12 лет. И, став режиссером, он мечтал экранизировать "Властелина колец", хотя эта честь ему так и не выпала.

Сценарий сериала написан Дэвидом Глисоном.

Кто снимался в "Толкине"?

Роль молодого Толкина исполнил актер Николас Холт. Будущего профессора в детстве сыграл Гарри Гибли. Лили Коллинз воплотила на экране супругу писателя Эдит, ставшую его единственной любовью на всю жизнь.

Также в фильме приняли участие Колм Мини ("Звездный путь: Глубокий космос"), Крейг Робертс ("Красные дубы"), Женевьева О`Рейли ("Легенда о Тарзане").

Где посмотреть "Толкина" онлайн?

В настоящий момент в Украине фильм не вышел в широкий прокат, но его уже можно найти в сети.

Факты о фильме "Толкин"

Наследники Толкина высказали недовольство в связи с выходом сериала. Они заявляют, что не давали разрешения на съемки и готовы судиться с режиссером.

В фильме есть упоминание о том, что за основу придуманного им языка Толкин взял финский.

При бюджете в 20 миллионов фильм в первые дни проката собрал кассу в 7 миллионов.

Фильм был встречен зрителями достаточно тепло, однако мнения критиков разделились. Примерно в половине отзывов можно встретить мнение о том, что сценарий проработан недостаточно хорошо и создается впечатление, что за его основу была взята посвященная писателю страница в Википедии.

"Толкин" не понравился и религиозным организациям. Согласно данным биографии писателя, вера занимала в его жизни огромную роль, в то время как в ленте этот факт не нашел своего отражения.

Режиссер в ответ на упреки заявляет, что не нашел способов должным образом показать религиозные верования Толкина на экране, поэтому от этой идеи решено было отказаться. Более благожелательно настроенные критики отмечают, что верования писателя так же заметны в байопике, снятом Карукоси, как и в книгах Толкина о Средиземье.

Смотреть трейлер "Толкина" онлайн

Фильм "Толкин" - драматичная история о молодых годах писателя, подарившего миру чарующий мир Средиземья.

Книги Толкина в буквальном смысле изменили лицо современной культуры, поэтому ознакомиться с кинолентой стоит даже людям, которые никогда не зачитывались произведениями Профессора.

Отзывы "Толкин"

"Толкин стал более понятным и более знакомым, снято красиво и по-английски", "Что может быть интересней, чем подсматривать за чужой жизнью? Именно это мы делаем при просмотри биографических фильмов. Премьера фильма "Толкин" - это ещё одна биография известной личности - создателя всеми любимого фильма "Властелин колец", "Биографический фильм не испорченный киношными трюками, все в тему и все по делу", "Сыновья обожали волшебную сказку "Властелин колец", поэтому биографический фильм о создателе книги заинтересовал. Не зря говорят, что все таланты человека проявляются в детстве", — написали в сети.

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