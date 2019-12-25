"Тело начало дрожать": Джеки Чан чуть не погиб на съемках

Китайский и американский актер, сценарист Джеки Чан чуть не погиб на съемках фильма "Авангард".

По данным The Straits Times, легендарный трюкач во время перестрелки в море зацепился за камень и начал тонуть, но его вовремя спасли.

"Внезапно я почувствовал себя напуганным, и мое тело начало дрожать. Я мог так легко умереть", – вспомнил Джеки Чан.

Джеки Чан чуть не погиб на съемках Кадр из фильма "Авангард"

По его словам, на помощь пришли коллеги по съемочной площадке, которые вытащили актера из воды. Случившееся напугало всю съемочную группу.

Режиссер фильма Стэнли Тун от пережитого даже расплакался. Тем не менее, актер спокойно продолжил участие в съемках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля Джеки Чан отпраздновал 65-ый день рождения. За годы карьеры он сыграл более 100 ролей, зарекомендовал себя как искусный сценарист, каскадер, постановщик трюков и боевых сцен.

Его имя четырежды попадало в Книгу рекордов Гиннесса. Как с годами изменился актер, можно узнать по ссылке.

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