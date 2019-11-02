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2 ноября • обновлено в 22:16
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Тарантина умер: все подробности

17.7т Читать материал на украинском

Умер популярный американский актер Брайан Тарантина, ему было 60 лет.

Артиста нашли мертвым в своей квартире на Манхэттене рано утром в субботу, 2 октября, передает Metro.co.uk со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

По данным СМИ, медики обнаружили "белое порошкообразное вещество возле его тела, предположительно являющееся наркотиком", однако это не было подтверждено.

Новости
В Украине умер известный актер

Ожидается, что будет проведено вскрытие, после чего установят официальную причину смерти Тарантина.

Брайан снялся во многих фильмах, среди которых: "Закон Зары", "Лестница", "Черный список", "В поле зрения", "Дядя Бак", "Отрывистые мальчики", "Лето Сэма", "Рыцарь и день", "Хорошая жена", "Грань", "Город призраков", "Новый Амстердам" и много других.

Брайан Тарантина

Брайан Тарантина

WireImage

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умер известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда.

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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Впервые о нем слышу , раньше знал только Тарантино с такой фамилией
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