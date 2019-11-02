Тарантина умер: все подробности

Умер популярный американский актер Брайан Тарантина, ему было 60 лет.
Артиста нашли мертвым в своей квартире на Манхэттене рано утром в субботу, 2 октября, передает Metro.co.uk со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
По данным СМИ, медики обнаружили "белое порошкообразное вещество возле его тела, предположительно являющееся наркотиком", однако это не было подтверждено.
Ожидается, что будет проведено вскрытие, после чего установят официальную причину смерти Тарантина.
Брайан снялся во многих фильмах, среди которых: "Закон Зары", "Лестница", "Черный список", "В поле зрения", "Дядя Бак", "Отрывистые мальчики", "Лето Сэма", "Рыцарь и день", "Хорошая жена", "Грань", "Город призраков", "Новый Амстердам" и много других.
Брайан Тарантина
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