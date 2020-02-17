Снимал фильмы з Кикабидзе: умер знаменитый советский режиссер

В понедельник, 17 февраля, скончался известный советский и грузинский кинематографист и режиссер Георгий Шенгелая.

Он умер на 83-м году жизни, причина смерти пока не раскрывается, сообщил грузинский телеканал "Рустави".

Георгий Шенгелая родился в семье известного режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1985 году получил звание народного артиста Грузии.

Георгий Шенгелая Факты

Шенгелая был лауреатом ряда престижных кинопремий, в частности получил награду на Берлинском кинофестивале, как лучший режиссер за фильм "Путешествие молодого композитора", а также приз "Золотой Хьюго" на Международном кинофестивале в Чикаго за картину "Пиросмани".

Кадр из фильма "Пиросмани"

В СССР наибольшей популярностью пользовалась его музыкальная картина "Мелодии Верийского квартала", главные роли в которой исполнили Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиаурели. Мюзикл был снят студией "Грузия-фильм" в 1973 году.

Вахтанг Кикабидзе в картине "Мелодии Верийского квартала"

Георгий Шенгелая также снял такие фильмы, как "Алавердоба", "Смерть Орфея" и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет.

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