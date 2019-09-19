Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" — серия "Не буду оспаривать"

Коллеги Мердока констебль Кребтри и главный констебль Джайлс находятся в тюрьме за убийство, которого не совершали. Детективу предстоит приложить немало усилий, чтобы доказать – они невиновны в этом преступлении. Именно такой интригующей серией начинается 9-й, самый рейтинговый сезон (по версии телеканала CBC) сериала "Расследование Мердока".
Смотрите 19 сентября в 20:10 на канале ObozTV
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