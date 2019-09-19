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19 сентября • обновлено в 08:57
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" — серия "Не буду оспаривать"

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Коллеги Мердока констебль Кребтри и главный констебль Джайлс находятся в тюрьме за убийство, которого не совершали. Детективу предстоит приложить немало усилий, чтобы доказать – они невиновны в этом преступлении. Именно такой интригующей серией начинается 9-й, самый рейтинговый сезон (по версии телеканала CBC) сериала "Расследование Мердока".

Смотрите 19 сентября в 20:10 на канале ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" — серия "Не буду оспаривать"

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