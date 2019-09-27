Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Лето 1875 года"

Летом 1875 года в детском лагере группа детей на прогулке находит труп мужчины. А через 30 лет начинаются загадочные убийства уже взрослых людей. Их объединяет между собой лишь одно – все они те же дети, которые были в лагере. Среди этих детей был и маленький Уильям Мердок. Теперь ему следует не только раскрыть таинственные убийства, но и самому остаться в живых. Даже он не знает, кто следующий в очереди за пулей.

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