Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Черт побери"

Мердок и инспектор Крэбтри подвергают риску свою карьеру, расследуя коррупцию в собственном полицейском участке. Ведь в ней обвиняется сам начальник полиции, да еще и со времен, когда он работал простым констеблем. На этот раз Мердоку со своим шефом нужно очень много неоспоримых доказательств, чтобы одолеть коррупционеров и самим сохранить должности.

Смотрите самую рейтинговую серию 9 сезона по версии ресурса IMDb сегодня в 20:10 на телеканале ObozTV

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.