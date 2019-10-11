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11 октября • обновлено в 13:19
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Черт побери"

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Мердок и инспектор Крэбтри подвергают риску свою карьеру, расследуя коррупцию в собственном полицейском участке. Ведь в ней обвиняется сам начальник полиции, да еще и со времен, когда он работал простым констеблем. На этот раз Мердоку со своим шефом нужно очень много неоспоримых доказательств, чтобы одолеть коррупционеров и самим сохранить должности.

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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Черт побери"

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