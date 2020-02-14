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14 февраля • обновлено в 13:39
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Они сводят с ума миллионы! Откровенные фото самых сексуальных актрис, говорящих на русском

1.5т
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Как выглядят самые сексуальные и раскрепощенные звезды российского кино и что о них известно? OBOZREVATEL отобрал пятерку лучших по нашей версии и рассказывает о них читателям.

Они сводят с ума миллионы! Откровенные фото самых сексуальных актрис, говорящих на русском

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Екатерина Климова и Светлана Ходченкова

41-летняя Екатерина Климова не перестает удивлять своим цветущим видом. За плечами у знаменитости уже три развода, которые нисколько ее не подкосили.

Екатерина Климовва

Екатерина Климовва

Инстаграм Климовой

Климова в купальнике

Климова в купальнике

Инстаграм Климовой

Климова в белье

Климова в белье

Источник: Maxim

Климова снялась в нескольких десятках фильмов. Самыми яркими стали образы из сериалов "Бедная Настя", "Влюбленные женщины", "Каменская". В 2018 г. звезда отметилась участием во втором сезоне "Московской борзой".

В свои 36 лет Светлана Ходченкова снялась в огромном количестве кинолент – около 98. Работать актрисой она стала уже на первом курсе Щукинского театрального училища, после того, как ее заметил знаменитый режиссер Станислав Говорухин.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

Инстаграм Ходченковой

Ходченкова без одежды

Ходченкова без одежды

InStyle

Ходченкова в купальнике

Ходченкова в купальнике

Инстаграм Ходченковой

Ходченкова входит в число самых привлекательных блондинок России. Помимо фильмов, она снимается в клипах знаменитых исполнителей. Одной из таких работ стал "Экстаз" от скандального "Ленинграда".

Елена Корикова

Елена Корикова выделяется среди других представительниц российского кино миловидной, даже кукольной, внешностью, и утонченной фигурой. Несмотря на свою хрупкость, эта актриса достаточно энергична и трудолюбива, о чем свидетельствует ее участие в нескольких десятках кинопроектов.

Елена Корикова

Елена Корикова

Источник: Maxim

Голая Корикова

Голая Корикова

Источник: Maxim

Корикова без одежды

Корикова без одежды

Источник: Maxim

Корикова стала особенно известной после того, как сыграла главную роль в сериале "Бедная Настя". В этом проекте она работала совместно с Климовой.

После обретения популярности Корикову часто приглашали в телепроекты в качестве участницы и ведущей. Среди самых ярких шоу – "Две звезды", "Танцы со звездами", "Форт Боярд". Елена пробовала себя и в качестве певицы. Многие помнят скандальный клип "Плохая девочка", в котором она спела с группой "Винтаж".

Екатерина Кузнецова и Равшана Куркова

Екатерина Кузнецова – 32-летняя актриса, известная зрителям по таким сериалам как "Знахарь", "Чужая кровь", "Журналюги". Всего на счету у этой яркой блондинки 44 киноработы, среди которых мелодрамы, детективы, комедии.

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

Источник: Maxim

Голые фото Екатерины Кузнецовой

Голые фото Екатерины Кузнецовой

Источник: Maxim

Екатерина Кузнецова без одежды

Екатерина Кузнецова без одежды

Инстаграм Кузнецовой

Актриса родилась в Киеве, однако сейчас постоянно проживает и работает в России. Особую популярность она приобрела после участия в сериале "Кухня", где сыграла роль второго плана.

К ярким брюнеткам российского кинематографа стоит отнести 39-летнюю Равшану Куркову, которая родилась в Ташкенте. Первый раз она снялась в кино в 12 лет. В дальнейшем работала ассистентом гримера и помощником режиссера, однако всегда стремилась попасть на киноплощадку, что однажды и произошло.

Равщана Куркова

Равщана Куркова

Инстаграм Куркова

Куркова топлес

Куркова топлес

GQ

Голая Куркова

Голая Куркова

GQ

Профессиональный "багаж" этой звезды внушителен – 72 киноленты. К самым известным сериалам с Равшаной принадлежат "Жестокий мир мужчин", "Творцы", "А у нас во дворе". Актриса регулярно радует своих поклонников снимками, где предстает в соблазнительном виде. Также Куркова снимается в откровенных фотосессиях для "Плейбоя" и других подобных изданий.

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Автор
Юрко Медянык
Персоны
Елена Корикова Равшана Куркова Светлана Ходченкова
Место
Россия
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