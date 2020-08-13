'Семнадцать мгновений весны': как снимали сцену с собакой в фильме. Интересный факт

"Семнадцать мгновений весны": как снимали сцену с собакой в фильме.

Знаменитый советский многосерийный фильм "Семнадцать мгновений весны" содержит в себе несколько сцен, которые не были прописаны в сценарии. К примеру, трогательный эпизод с главным героем кинокартины Штирлицем и собакой – был абсолютной импровизацией.

Так, во время съемок сцены, когда Штирлиц загонял свой автомобиль во двор коттеджа, на площадке неожиданно появился пес, которого хозяин отпустил с поводка. Актер Вячеслав Тихонов, сыгравший главного героя, не растерялся, и не выходя из кинообраза продолжил работать, но уже вместе с напарником (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Чей же ты, дурашка?" – спросил Тихонов, присев к собаке. После этого пес уткнулся в ладонь актера и стал ласкаться.

"Семнадцать мгновений весны": как снимали сцену с собакой в фильме (коллаж)

Отметим, что режиссеру фильма "Семнадцать мгновений весны" Татьяне Лиозновой настолько понравилась данная сцена, что она решила включить ее в финальный монтаж кинокартины.

Первая серия легендарного телефильма "Семнадцать мгновений весны" вышла 47 лет назад – 11 августа 1973 года. Действие военной драмы происходит незадолго до того, как Германия капитулировала во Второй мировой войне – с 12 февраля по 24 марта 1945 года. Главный герой – советский разведчик Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц – получает важное задание. Ему нужно выяснить, кто именно из руководителей Рейха ведет переговоры о перемирии Германии с США и Великобританией.

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