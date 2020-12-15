Самые горячие и эротические фильмы в истории кино: обнародован список

Платформа OnBuy среди пользователей сети провела голосование, в результате которого составила рейтинг фильмов, которые являются самыми эротическими лентами в истории кино.

Так, в перечне есть такие известные картины как "50 оттенков серого", "Жестокие игры" и многие другие. Об этом сообщает издание The Sun. Подробней о каждом фильме – читайте далее в материале.

Главный герой детектив Ник Каррэн ведет расследование жестокого убийства богатой рок-звезды, в ходе которого у него завязываются отношения с главной подозреваемой – загадочной писательницей Кэтрин Трамелл…

Трилогия "50 оттенков серого" является эротическим романом британской писательницы Э. Л. Джеймс. Он рассказывает об истории отношений между предпринимателем Кристианом Греем и выпускницей университета Анастейшей Стил.

История о юной девушке, которая встречает женщину с необычной внешностью. Под впечатлением от нового знакомства девушка решает, что ей тоже необходимо покрасить волосы в ярко-синий оттенок. В итоге Адель полюбила не только новый цвет, но и обладательницу синих волос…

Билл и Элис Харфорд – супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих своей размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности и тайных желаний.

Себастьян – удачливый сердцеед, соблазняющий девушек и затем их бросающий. Свои похождения он фиксирует в личном дневнике. Его сестра Кэтрин тоже развлекает себя разнообразными интрижками. Их объединяет цинизм и амбициозность.

"Связанная"

"Красота по-американски"

"Секретарша"

"Секс по дружбе"

"Больше, чем секс"

"Непристойное предложение"

"Скандальный дневник"

"Вики Кристина Барселона"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный фильм "9 1/2 недель", который выпустили в 1986 году, сравнили с популярной лентой "50 оттенков серого".