Прошлый год запомнился сенсационным заявлением от автора цикла "Песнь льда и пламени". Джордж Мартин пообещал фанатам, что допишет новый роман к концу июля. В противном случае он позволит заточить себя в хижине с единственным окном. Да и то с него будет видно серное озеро.

Мартин сказал все это неспроста. В разгар коронавируса писатель действительно уединился и активно работает над романом "Ветра зимы". Неплохая идея, когда фанаты требуют новых впечатлений здесь и сейчас.

И вот, наступило 29 июля 2020 года. Фанаты научной фантастики собрались на WorldCon. Однако Джордж Мартин так и не представил готовый роман. Мол, слишком много работы.

Но фанаты и Твиттер помнят все! Они уже стали придумывать наказание для провинившегося автора. И судя по настрою поклонников, Мартина ждет действительно Долгая Ночь.

А пока любители фантастики выливают тонны дерьма в соцсетях, предлагаем посмотреть фантастическую комедию "Шазам!". Это история о том, как подросток учится справляться с тем, что может превращаться во взрослого супергероя! Удастся ли ему совладать с новыми способностями?

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