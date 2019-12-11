Разыгрываем билеты на молодежный хоррор "Черное Рождество"

Если вы думаете, что Рождество - это только о подарках и вкусностях, то нет. Obozrevatel разыгрывает билеты на молодежный хоррор! Все что нужно - выполнить условия конкурса и дождаться результатов.

Условия конкурса:

- подписаться на страницу Obozrevatel i Universal Pictures Украина

- лайкнуть конкурс и поделиться с друзьями

- укажите в комментариях друга, которому желаете веселых праздников (через @)

Победители (3 человека получит по 2 билета) будут определены 15.12. Ваша страница должна быть открытой.

О фильме: Неожиданный и динамичный молодежный хоррор от Blumhouse! На праздники, в разгар новогодних вечеринок, в колледже происходит серия жутких убийств молодых студенток. Но расплата не заставит себя ждать ...

Девушки нового поколения не хотят становиться беспомощными жертвами и бросают вызов жестокому маньяку. Кто был охотником – станет добычей!

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