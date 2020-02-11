Их убил рак: пять актеров, которые не смогли одолеть страшную болезнь

Онкологические заболевания не щадят никого, от рака умирают и простые смертные и сильные мира сего. Так, в начале февраля известная голливудская актриса Шенен Доэрти заявила, что борется с раком четвертой стадии.

OBOZREVATEL вспоминает, кто из известных украинских и российских актеров тоже столкнулся с этой болезнью и не смог ее одолеть.

Актеры, которые умерли от рака

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Тарас Мельничук

Тарас Мельничук был одним из самых ярких представителей нового поколения украинских актеров. Молодой человек родился 13 октября 1991 года, закончил университет имени Карпенка Карого и сразу после выпуска влился в театральную среду.

Тарас Мельничук facebook.com/taras.melnuchyk

Он выступал на подмостках, снимался в клипах и рекламе, успел сыграть в 12 фильмах. Осенью 2015 года у актера диагностировали острый миелоидный лейкоз, или рак крови. Тараса Мельничука не стало 8 декабря 2018 года. Ему было всего 27 лет.

Андрей Харитонов

Харитонов стал звездой советского кино, когда ему было чуть за 20. Снявшись в главной роли в фильме “Овод”, он проснулся, как говорится, знаменитым. Потом актер много и успешно снимался, снимал сам, писал сценарии: “Человеке-невидимка”, “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты”, “Тайна черных дроздов” и еще много прекрасных фильмов.

Андрей Харитонов Собеседник

В 2018 г. у Харитонова начались сильные боли в области желудка, он обратился к врачу. При осмотре обнаружили опухоль, которую оперативно удалили, но болезнь не отступала.

В начале 2019 г. Андрею Харитонову сделали очередную, сложную операцию на кишечник, казалось, что в этот раз рак побежден. Однако через полгода наступил очередной рецидив, который Андрей Игоревич не пережил. Актер скончался 23 июня 2019 г.

Николай Караченцов

Караченцов относится к тем актерам, которых представлять не имеет смысла, его знают все и стар и мал. Николай Петрович более 50 лет служил в театре “Ленком”, снялся в огромном количестве фильмов. Во время очередной премьеры зрители шли не на фильм или спектакль, а на актера. Его имя в титрах было всегда залогом успеха проекта.

Николай Караченцов Московский комсомолец

5 февраля 2005 г. Караченцов попал в жуткую аварию, ему сделали трепанацию черепа. Полностью восстановиться после сложной операции он так и не смог. Все эти годы рядом с ним оставалась его супруга Людмила, приложившая все усилия, чтобы вернуть мужа к жизни.

Но в сентябре 2017 г. врачи поставили Караченцову убийственный диагноз — неоперабельный рак легких. Больше года Николай Петрович сопротивлялся болезни, лечился в отечественных клиниках и за рубежом. Умер Караченцов 26 октября 2018 г. за день до своего 74-летия.

Александр Кузнецов

Обаятельный Александр Кузнецов сразу приглянулся зрителям. Его роли в фильмах “Джек Восьмеркин — американец”, Приключения принца Флоризеля”, ”Две стрелы”,”Приморский бульвар” — это классика советского кино.

Александр Кузнецов Кино-Театр.ру

После распада СССР Кузнецов уехал в США, там он снимался в сериалах: “"Беверли-Хиллз, 90210", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара".

Несколько лет назад у Александра обнаружили рак предстательной железы. Актер лечился в США и продолжал работать, стараясь сохранять присущий ему оптимизм.

Однако 6 июня 2019 г. во время очередного рецидива болезни актер скончался. Александру Кузнецову было 59 лет.

Александр Абдулов

У Абдулова в СССР было все: жена-красавица (Ирина Алферова), слава, поклонники и поклонницы, он был общепризнанным секс-символом страны. Фильмография актера огромна, картины и спектакли с участием актера всегда проходили в переполненных залах.

Александр Абдулов Стархит

В 2007 г.у Александра диагностировали язву и сделали операцию, но его состояние продолжало ухудшаться. Вскоре в одной из клиник Израиля Абдулову поставили страшный диагноз — 4 стадия рака легких. Уже ничего сделать было нельзя. Александр Абдулов умер 3 января 2008 г. в возрасте 54 лет.

Вера Глаголева

Вера Глаголева запомнилась как прекрасная актриса и талантливый режиссер. Кроме того, Вера Витальевна родила и воспитала троих детей и успела увидеть внуков.

Вера Глаголева Рамблер

Будучи человеком, сдержанным по натуре, Глаголева не афишировала частную жизнь, и когда ей поставили диагноз онкозаболевание, никто, кроме родных не узнал об этом. Поклонники таланта Глаголевой были ошеломлены известием о ее смерти. Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 г. от рака желудка в Баден-Бадене, в возрасте 61 года.

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