Пять безудержно смешных украинских комедий. Трейлеры

Украинский кинематограф богат достойными проектами в жанре комедии. И вы ошибаетесь, если думаете, что в Украине не умеют снимать кино с хорошим юмором.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку самых смешных украинских фильмов с забавным сюжетом.

1. "Поймать Кайдаша", 2020

Один из самых рейтинговых проектов украинского телевидения, сериал "Поймать Кайдаша", в 12 эпизодах показывает, что было бы, если бы Кайдашева семья из романа Ивана Нечуй-Левицкого жила в 21 веке.

2. "Гуцулка Ксеня", 2019

Комедийный мюзикл "Гуцулка Ксеня" снят по мотивам знаменитой оперетты Ярослава Барнича. По сюжету, в 1939 году, за несколько недель до оккупации Западной Украины большевиками, в Ворохту приезжает американец украинского происхождения Яро, чтобы жениться на украинке. Только так он сможет унаследовать миллионы долларов отца. Яро знакомится с неприступной гуцулкой Ксенией, которая меняет все его планы.

3. "Громада", 2019

Главная героиня молодежного ситкома "Громада", Алиса, – активная молодая девушка, получившая образование в Европе. В родной городок Алиса привозит крупный грант на строительство молодежного культурного центра.

Девушка собирает команду из местных чиновников и активистов, которые помогают ей в попытках исправить инертное общество. В начале команда Алисы – это взяточники, бездельники и болваны. Однако настойчивость и искренность девушки со временем вдохновляют вершить великие дела.

4. "Сумасшедшая свадьба", 2018

Покорившая украинский прокат комедия "Сумасшедшая свадьба" заимствовала идею из одноименной французской ленты.

Директор районного краеведческого музея Василий Середюк, отправивший дочь на учебу во Францию, получает новость: она выходит замуж за французского врача-кардиохирурга Франсуа. "Середюки – европейская семья", – эту фразу Василий любил повторять. Однако когда мужчина узнает, что европейский зять – афрофранцуз, то всеми силами пытается предотвратить свадьбу. Фильме известен своим звездным составом: Юрий Горбунов, Потап, Монатик, Олег Винник и другие.

5. "Мои мысли тихие", 2019

Комедия рассказывает о молодом звукорежиссере Вадиме, который мечтает получить работу за границей. Однажды парень получает шанс уехать в Канаду. Для этого нужно всего лишь записать звуки украинских животных в Карпатах. И все было бы слишком просто, если бы в путешествие с Вадимом не отправилась его мама.

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