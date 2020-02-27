Предатели из "Бригады" Макс и Лена: куда пропали актеры Высоковский и Панова

Сериал "Бригада" начинался и заканчивался предательством. В первом случае Саша Белый узнал об измене Елены Елисеевой, а в финале истории охранник Макс "воткнул ему нож в спину".

Роли предателей создатели культового российского сериала доверили играть актерам Наталье Пановой и Александру Высоковскому.

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Наталья Панова

В начале сериала зрители познакомились с Еленой Елисеевой – девушкой, которая не дождалась возвращения из армии главного героя "Бригады", а изменила ему с другим парнем. Именно эта история послужила толчком для всех последующих событий.

Наталья Панова

Лена говорит Саше Белому, что не считает себя виноватой, а двухлетнее ожидание для нее оказалось долгим. Герой Безрукова сказал, что о своем решении Елисеева могла бы ему написать. Он даже собирался после армии на ней жениться и поступок Лены стал для Сашинастоящим ударом, ведь он любил девушку.

В роли предательницы зрители увидели актрису Наталью Панову – москвичку 1978 года рождения. В детстве она была ученицей специализированной школы, в которой усиленно изучала английский язык. Девочка хотела посвятить свое будущее журналистике. Кроме того, она увлекалась большим теннисом, а в 15 лет начала посещать школьный театр.

Наталья Панова в роли Лены Елисеевой

В 1999 году Наталья получила диплом Российской академии театрального искусства и поступила на службу в "Театр Луны", в котором провела семь лет творческой жизни. Зрители запомнили ее Хейзел из "Времени и семьи Конвей" и Катерину Ивановну из "Братьев Карамазовых". Также Панова играла в спектаклях "Женитьба Бальзаминова" и "Невольница".

Кинодебют Натальи случился сразу после ее окончания РАТИ. Она снялась в "Затворнике". Но настоящая известность к актрисе пришла после премьеры "Бригады". Криминальный сериал "Знахарь" подарил Пановой главную роль сотрудницы Федеральной службы безопасности Наташи Паниной.

Наталья Панова сейчас

В основном актриса играет на театральных подмостках. На данный момент она служит в Московском Губернском театре, художественным руководителем которого является Сергей Безруков.

Личная жизнь у Пановой сложилась не совсем так, как она того хотела. Наталья живет в гражданском браке и мечтает о венчании с любимым человеком. Из основных увлечений актрисы следует выделить йогу, караоке, джаз-модерн и фигурное катание. Панова может похвастаться вторым разрядом по теннису. Также ее часто видят в бассейне.

Александр Высоковский

Елена Елисеева стала первой предательницей Саши Белого, а Макс – последним. Первоначальная версия "Бригады" не давала объяснения такому поступку героя Высоковского. Логично можно было бы предположить, что Макса внедрили в преступную группировку спецслужбы. Чтобы Саша Белый не получил власть, герой Высоковского спровоцировал зачистку его ближнего круга.

Александр Высоковский сейчас

Однажды Белов спросил у Макса, ведом ли ему страх, а тот ответил, что по сравнению с "серпантином" ему уже нечего бояться. Скорее всего, он имел в виду горную афганскую дорогу, по которой Макс ездил во время службы в Главном разведывательном управлении. Это предположение можно назвать логичным. Дополнительная версия "Бригады" вышла с другой трактовкой, которая явно далека от действительности.

Макс предстал перед зрителями в исполнении актера Александра Высоковского. В 2005 году он занял режиссерское кресло на съемках "Сердца врага". Этот фильм рассказывает о военных летчиках первой половины 40-х годов минувшего века. Также Высоковский работал над постановкой "Истребителей" и "Боя с тенью 3".

Александр Высоковский в роли Макса

В 2017 году за своего короткометражного "Людоеда" Александр получил Гран-при фестиваля "Киносмена" в категории "Лучший национальный короткий фильм". Сейчас постоянным местом работы Высоковского является кинокомпания "Каскад".

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