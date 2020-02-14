Появились первые кадры Роберта Паттинсона в образе Бэтмена: кто играл персонажа до него

В сети появились первые кадры с голливудским актером Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена. Премьера ленты режиссера Мэтта Ривза, которая перезапустит киновселенную супергероя, назначена на 2021 год.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, кто играл Бэтмена до Роберта Паттинсона. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Роберт Паттинсон

Льюис Уилсон

Первые фильмы о Бэтмене вышли спустя 4 года после появления комиксов. Главную роль сыграл 23-летний Льюис Уилсон,но его карьера оказалась недолгой. В 1954 году он оставил шоу-бизнес.

Льюис Уилсон

Роберт Лори

36-летний Лори был популярен и успешно продолжил карьеру после Бэтмена. Актер скончался в 1971 году от сердечного приступа. Ему было 58 лет.

Роберт Лори

Адам Уэст

Роль Бэтмена сделала Адама Уэста звездой, но, увы, ненадолго. Рейтинги сериала о супергерое быстро упали, а актеру пришлось до конца своей жизни сниматься в малобюджетных фильмах, поскольку зрители и режиссеры видели в нем только человека-летучую мышь.

Адам Уэст

Майкл Китон

Роль Бэтмена стала звездным часом актера, но лента сыграла с ним злую шутку и не принесла ему долгострочный успех. Но, в 2014 году актер получил "Оскар" за роль в фильме "Бердмэн". Там он сыграл звезду старого фильма о супергерое, который пытается вернуть былую славу.

Майкл Китон

Вэл Килмер

Актер заменил Майкла Китона во франшизе Тима Бертона. Создатель Бэтмена Боб Кейн назвал его лучшим киновоплощением героя, и зрителям он понравился.

Вэл Килмер

Джордж Клуни

Эта роль могла стать решающей в карьере актера. "Бэтмен и Робин" стал не только худшим среди фильмов об этом супергерое, но и худшим, по мнению критиков, фильмом в истории кино!

Джордж Клуни

Кристиан Бейл

Роль Летучей мыши в трилогии режиссера Кристофера Нолана стала для актера испытанием на прочность. Первый фильм о Бэтмене с его участием стал одним из самых кассовых в истории, а Бейла назвали лучшим Бэтменом.

Кристиан Бейл

Бен Аффлек

Аффлек сыграл супергероя в трех фильмах о Вселенной комиксов DC. После Бейла повторить успех фильмов было сложно.

Бен Аффлек

Роберт Паттинсон

Премьера "Бэтмена" режиссера Мэтта Ривза, которая перезапустит киновселенную супергероя, назначена на 2021 год. Каким будет результат и как воспримут фанаты супергероя Роберта Паттинсона - пока неизвестно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, продюсер Елена Андреичева, киевлянка, которая сейчас живет в Великобритании, получила "Оскар" за лучший документальный короткометражный фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)".

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