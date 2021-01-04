После заражения COVID-19 умерла звезда фильмов ужасов Барбара Шелли

Британская актриса, звезда фильмов ужасов Барбара Шелли умерла в возрасте 88 лет. Причину ее смерти пока не называют.

Известно, что ранее знаменитость была госпитализирована с коронавирусом, а затем ее выписали и она находилась дома. О трагедии сообщил агент Шелли, передает издание The Hollywood Reporter.

Британская телевизионная актриса родилась 15 августа 1933 года.

Известность Шелли принес ее знаменитый крик в фильме "Дракула", хотя в озвучивании фильма приняла участие другая актриса.

Звезда известна своими ролям в таких картинах как "Доктор Кто", "Призрак кота", "Жители Ист-Энда", "Борджиа" и многих других.

Ее коллегами по съемочной площадке были Джон Пертви, Тимоти Далтон, Дебора Уотлинг и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 41 года скончался солист финской англоязычной группы Children of Bodom Алекси Лайхо.