После заражения COVID-19 умерла звезда фильмов ужасов Барбара Шелли
Британская актриса, звезда фильмов ужасов Барбара Шелли умерла в возрасте 88 лет. Причину ее смерти пока не называют.
Известно, что ранее знаменитость была госпитализирована с коронавирусом, а затем ее выписали и она находилась дома. О трагедии сообщил агент Шелли, передает издание The Hollywood Reporter.Что известно о Барбаре Шелли
Британская телевизионная актриса родилась 15 августа 1933 года.
Известность Шелли принес ее знаменитый крик в фильме "Дракула", хотя в озвучивании фильма приняла участие другая актриса.
Звезда известна своими ролям в таких картинах как "Доктор Кто", "Призрак кота", "Жители Ист-Энда", "Борджиа" и многих других.
Ее коллегами по съемочной площадке были Джон Пертви, Тимоти Далтон, Дебора Уотлинг и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 41 года скончался солист финской англоязычной группы Children of Bodom Алекси Лайхо.