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22 января • обновлено в 13:48
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Отчаянный парень противостоит массовому отупению. Возможно ли такое в Украине?

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Далеко не секрет, что в нашей стране предпринимаются попытки отупить людей. Мол, глупым стадом легче управлять. Также насаждается тот факт, что знания — удел зажиточных украинцев. А бедноте в престижных школах и университетах не место. Возможностей для заработка практически нет. Остается только одно — попрошайничать.

В таких же условиях рос индиец Джамаль Малик. Когда-то он жил в Мумбаи, в самых крупных трущобах Азии. Поскольку нормальной работы там никогда не было, маленький Джамаль решил бежать на поезде вместе с братом Салимом и подругой Латикой. Однако его брат не захотел спасти девочку.

Отчаянный парень противостоит массовому отупению. Возможно ли такое в Украине?

Долгие годы Джамаль не терял надежды найти давнюю подругу. Понимая, что она попала в руки сутенера, он пытается спасти её. Парень решил принять участие в популярной телевикторине, зная, что Латика наверняка будет её смотря. Но отвечая на все вопросы правильно, он привлек себе внимание полиции, которая заподозрила Джамаля в мошенничестве.

Удастся ли парню доказать свою невиновность, победить в телешоу и встретиться с подругой, в которую то давно был влюблен? Узнаете в драме Дэнни Бойла и Лавлина Тандана "Миллионер из трущоб"!

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