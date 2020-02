"Оскар-2020": в сеть случайно слили "результаты" кинопремии

В сеть случайно слили результаты главной кинопремии мира "Оскар". Так, ожидается, что лучшим фильмом признают ленту "Паразиты".

Соответствующий пост появился на странице в Twitter Американской академии кинематографических искусств и наук.

Приз за режиссуру возьмет Сэм Мендес, снявший ленту "1917". Лучшим актером признают Хоакина Феникса и лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.

Позже публикация исчезла со страницы, а случившееся назвали ошибкой и уточнили, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.