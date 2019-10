Ну що, настав час для публікації другої частини моїх рекомендацій щодо того, які серіальні новинки варто подивитися у другій половині 2019 року. Півтора місяці тому я писав, що цікавого виходить у період серпень-перша половина жовтня. Цю частину можна перечитати за посиланням.

Сьогодні ж стислий огляд найцікавіших, на мою думку, прем’єр жовтня-грудня. Подивитися буде що, ця осінь напрочуд ними багата!

Одразу дві дуже цікаві новинки з’являться на новій платформі Apple TV+ вже 1-го листопада, одночасно з її глобальним запуском. Очікується, що вони одразу будуть субтитровані українською мовою, що приємно.

"Ранкове шоу" (The Morning Show) – комедійна драма з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у головних ролях. Сюжет будується навколо боротьби двох головних героїнь за місце ведучої популярної ранкової телепрограми. За даними преси, є чи не найдорожчим серіалом в історії телебачення. Йдеться про бюджет у 300 мільйонів доларів за 2 сезони з 10 епізодів кожен. Лише гонорар Еністон та Візерспун, начебто, склав по 1,5 мільйони доларів кожній за серію. Мені самому цікаво, що саме ми побачимо на екрані за такі гроші.

"Для всього людства" (For All Mankind) – серіал у жанрі альтернативної історії (я таке дуже люблю!) повертає нас до часів американсько-радянської космічної гонки. За сюжетом, радянці випереджають американців та першими висаджують людину на Місяць. Це стає для Америки національним шоком: газети виходять із заголовками "Червоний Місяць" на перших шпальтах, люди спустошено знову і знову дивляться по телевізору кадри з радянським космонавтом на поверхні земного супутника, але НАСА не капітулює та готує потужну відповідь.

"Людина у високому замку" (The Man in the High Castle) - ще одна альтернативна історія, один з найвідоміших серіалів платформи Prime Video. Він базується на припущенні, що у Другій світовій війні перемогу отримала не Антигітлерівська коаліція, а Країни Осі. Америка розділена між тоталітарними Німеччиною, яка окупує східне узбережжя, та Японією, яка володарює західним. Між ними, у Скелястих горах, розташована Нейтральна зона, яка є раєм для кримінальників, контрабандистів та таємних операцій розвідки. Поневолювачам протистоять підпільні сили опору, яких направляє загадкова Людина у високому замку. 15 листопада виходить останній, 4-й сезон, і, судячи з усього, тоталітаризм, нарешті, має впасти.

"Корона" (The Crown). Після дворічної перерви на Netflix виходить третій сезон цього масштабного титулованого байопіка про нинішню королеву Великої Британії Єлизавету ІІ. Бездоганна якість перших двох сезонів, де роль молодої королеви виконувала Клер Фой, змушує фанів з нетерпінням чекати на третій, де Єлизавету гратиме вже оскароносна (за роль королеви Анни у "Фаворитці") Олівія Колман. "Корона" - дуже дорогий продукт, його бюджет обчислюється дев’ятизначними цифрами. Дія третього сезону відбуватиметься у другій половині 60-х - на початку 70-х років, вона розгортатиметься на фоні таких подій, як чемпіонат світу з футболу 1966 року, висадка американців на Місяць, карколомне зростання популярності групи Бітлз та багатьох інших. Все це можна буде побачити на Netflix, починаючи з 17-го листопада.

"Катерина Велика" (Catherine the Great). Американська прем’єра ще однієї історичної драми відбудеться 21 жовтня на каналі HBO (у Великій Британії ця чотирисерійка днями пройшла в ефірі Sky Atlantic). Як видно вже з назви, у проекті йдеться про історію російської імператриці Катерини ІІ. Її роль виконує знана британська акторка Хелен Міррен, яка теж не один раз грала вінценосних осіб (до того були Єлизавета І та Єлизавета ІІ). Відгуки критиків на цей міні-серіал схвальні, тож любителі жанру мають бути задоволені.

"Джек Райан" (Jack Ryan). От люблю я екранне втілення цього бравого цеерушного аналітика – героя романів Тома Кленсі. У 1990 році його вперше зіграв Алек Болдвін у фільмі "Полювання за Червоним Жовтнем". Ну й кіномани обов’язково пригадають повнометражні "Ігри патріотів" та "Пряму і явну загрозу", де роль Райна виконав Гаррісон Форд. Пізніші екранізації з Беном Аффлеком та Крісом Пайном були не дуже вдалими, а от минулого року Amazon Prime Video випустив чудовий серіал, де Райана цього разу грає Джон Кразінскі. У другому сезоні, який стартує 1 листопада, його герою знову не доведеться нудьгувати у кабінеті, натомість, він братиме участь у карколомних погонях та перестрілках у боротьбі за перемогу демократії десь на теренах Південної Америки.

"Рей Донован" (Ray Donovan). Цей "чоловічий" серіал сподобався мені одразу від пілотного еізоду, який я дивився вже далекого 2013 року на студії Paramount. Головний герой – голівудський костолам-рішала (і, водночас, зразковий сім’янин), ірландець Рей Донован. Багаті та знамениті звертаються до нього по допомогу у делікатних ситуаціях, коли хочуть уникнути публічного скандалу і тому не йдуть до поліції. Персонаж Ліва Шрайбера часто діє за межею закону, але напрочуд ефективно. Слава випереджає його, він вже перебрався з Лос-Анжелеса до Нью-Йорка, і кінця цій історії досі не видно. 17 листопада на каналі Showtime стартує вже 7-й сезон.

"Простір" (The Expanse). Один з найкращих фантастичних серіалів сучасності цього року переїжджає з канала Syfy на платформу Prime Video. 4-й сезон буде доступним з 13 грудня. Нагадаю, що дія відбувається через кілька сотень років від наших днів. Людство вже давно колонізувало Сонячну систему, при цьому на Землі проживає привілейована каста, їй протистоїть войовничий Марс, удвох вони експлуатують рабів з Поясу астероїдів, який усім постачає природні ресурси, аж раптом у людське життя втручається загадкова зовнішня цивілізація.

Також наприкінці цього року фани очікують на другий сезон Narcos: Mexico та на третій сезон Ozark, обидва від Netflix. Однак, дати їхнього виходу ще невідомі, і навіть трейлери не з’являлися. Тому поки що залишається чекати. Так само, як і з оголошенням дати початку трансляції сіквелу гучного серіалу "Молодий Папа" під назвою "Новий Папа". У цьому випадку, принаймні, є тізер.

