"Женщина — друг человека": самые запоминающиеся цитаты и роли гениального Этуша

В России 9 марта скончался легендарный актер театра и кино Владимир Этуш, который своими ролями завоевал любовь нескольких поколений.

OBOZREVATEL собрал самые известные и яркие его исполнения, а также цитаты, которые запомнились многим зрителям на постсоветском пространстве.

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973) – Антон Семенович Шпак

Этуш блестяще сыграл жулика стоматолога Шпака, который жил возле главного героя. Его персонаж буквально "сыпал" фразами, которые позже стали "крылатыми".

"А меня же обокрали. Собака с милицией обещала прийти", "Что это вы все: холоп да холоп.. Что это за слово такое", "Я на вас жалобу подам! Коллективную", "Боже мой, шо делается, шо делаетя! Даю честное, благородное слово!"

"Кавказская пленница" (1966) – товарищ Саахов

Саахов является одним из ключевых персонажей. Этуш стал известен именно благодаря этой роли, в которой он пытался заполучить красавицу Нину.

"Шляпу снимя!", "Не путай свою личную шерсть с государственной", "Эээ, нет, торопиться не надо, торопиться не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека", "Как говорит наш замечательный сатирик, Аркадий Райкин, женщина — друг человека".

"12 стульев" (1971) – инженер Брунс

"Мусик, готов, Гусик?", "Ну, Мусик, ты не жалеешь своего маленького мУжика", "Моя жена тоже больна! У тебя ведь легкие не в порядке. Но на этом основании не требуем, чтобы продали мне ваш пиджак... за 30 копеек".

"Приключения Буратино" (1975 Г.) – директор кукольного театра Карабас-Барабас

Карабас-Барабас был одним из самых смешных и запоминающихся персонажей. А его песню знали наизусть.

"Это просто праздник какой-то!", "И к черту, и к дьяволу, и никаких пиявок. Я думаю. Есть только одна тайна, которую я хотел бы узнать. На все остальные я чихал".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Этуш скончался 9 марта от остановки сердца. Он уже давно болел. В мае 2018 года Этуша экстренно госпитализировали в Москве.

25 ноября "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был отменен в связи с плохим самочувствием актера. А впервые после болезни он появился на сцене в декабре 2018 года.

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