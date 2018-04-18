"Женщина бальзаковского возраста" угодила в базу "Миротворца"

Российская актриса театра и кино Жанна Эппле, звезда картины "Женщины бальзаковского возраста" угодила в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против нацбезопасности государства.

Заслуженной артистке РФ вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Как отмечается в разделе "Чистилище", в июне 2016 года Эппле незаконно посетила Крым, где приняла участие в работе над театральным спектаклем Московского независимого театра "Анна Каренина".

К указанным данным также приведены соответствующие фотоматериалы.

Как сообщал "Обозреватель", скандальная российская звезда едко высказалась о попадании в "Миротворец".