В Киеве состоится премьерный показ документального фильма "GogolDoc"

Команда мультидисципл инарного фестиваля ГОГОЛЬ FEST и ЦСИ "ДАХ" приглашают на премьерный показ документального фильма режиссера Алисы Павловской "GogolDoc".

Год выхода – 2018

Продолжительность – 66 мин.

Ленту представит директор фестиваля ГОГОЛЬFEST Максим Демский.

На презентации будут присутствовать многочисленные участники фильма, благодаря усилиям которых и происходит ГОГОЛЬ FEST.

Лента "GogolDoc" рассказывает, как готовили и открывали ГОГОЛЬ FEST 2016 года, который состоялся на Платформа арт-завод в Киеве. Лента открывает за кулисы фестиваля, его закулисной и повседневной жизни, поднимает вопросы культуры, искусства и человеческого бытия вообще.

"GogolDoc" - это метафорическое сооружение Вавилонской башни, которое символизирует союз людей ради единой глобальной мечты. В этом случае мечта открыть и устроить 9-й Фестиваль Искусства ГОГОЛЬFEST в Киеве. Фестиваль практически не имеет государственной финансовой поддержки. Пожалуй, нацеленные на создание творческого общества, не всегда способны к диалогу друг с другом. Проблема в том, что фестиваль или будет существовать, или разрушится, как мечта о Вавилонской башне. "GogolDoc" рассказывает, как создается искусство. Задача этого фильма - вдохновлять людей на самореализацию в искусстве.

Фильм создан при поддержке Госкино Украины.

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