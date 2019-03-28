На прошлой неделе вышел украинский фильм “Давай танцуй!”. Он рассказывает о танцоре из восточной Украины, который приехал покорять Киев. Я не очень люблю фильмы про танцы, в принципе мое знакомство и понимание жанра ограничено фильмом "Шаг Вперед". Поэтому, никакого особого желания смотреть “Давай танцуй!” у меня не было.

Но по стечению обстоятельств, или по долгу службы я все же посмотрел его. И был искренне поражён тем, что фильм может быть мне интересен, несмотря на обилие в нем танцевальных сцен. Качеством самого продукта, который точно не было бы стыдно выпустить какой-нибудь зарубежной студии. Я рассказал об этом фильме ещё нескольким людям, очень разным, и всех их он тоже оставил под впечатлением.

Потом настало время эмоций другого толка. Результаты фильма в прокате явно не соответствовали его качеству. Мы начали анализировать ситуацию и оказалось, что о фильме просто никто не узнал из-за неправильно выстроенной промо компании. И некому было рассказывать своим друзьям и знакомым про это классное кино, поэтому вторая неделя проката тоже результатами не поразит.

Этот случай напомнил мне об одном правиле, которое мне ментально не близко, но, является очень важным в любом деле. Важно - не только сделать хорошо, но и рассказать об этом. Если вы сделали крутой проект - не стесняйтесь рассказать о нем коллегам. Запустили новый продукт - не забудьте рассказать своим клиентам. И так далее. Потому, что нереализованный потенциал - это крайне печальное зрелище.

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