|Кино
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости

Виталий Писаренко
Виталий Писаренко
Генеральный директор Multiplex (СEO Multiplex)Все статьи автора

Урок 5: И делом, и словом

401Читать материал на украинском

На прошлой неделе вышел украинский фильм “Давай танцуй!”. Он рассказывает о танцоре из восточной Украины, который приехал покорять Киев. Я не очень люблю фильмы про танцы, в принципе мое знакомство и понимание жанра ограничено фильмом "Шаг Вперед". Поэтому, никакого особого желания смотреть “Давай танцуй!” у меня не было.

Урок 5: И делом, и словом

Но по стечению обстоятельств, или по долгу службы я все же посмотрел его. И был искренне поражён тем, что фильм может быть мне интересен, несмотря на обилие в нем танцевальных сцен. Качеством самого продукта, который точно не было бы стыдно выпустить какой-нибудь зарубежной студии. Я рассказал об этом фильме ещё нескольким людям, очень разным, и всех их он тоже оставил под впечатлением.

Потом настало время эмоций другого толка. Результаты фильма в прокате явно не соответствовали его качеству. Мы начали анализировать ситуацию и оказалось, что о фильме просто никто не узнал из-за неправильно выстроенной промо компании. И некому было рассказывать своим друзьям и знакомым про это классное кино, поэтому вторая неделя проката тоже результатами не поразит.

Этот случай напомнил мне об одном правиле, которое мне ментально не близко, но, является очень важным в любом деле. Важно - не только сделать хорошо, но и рассказать об этом. Если вы сделали крутой проект - не стесняйтесь рассказать о нем коллегам. Запустили новый продукт - не забудьте рассказать своим клиентам. И так далее. Потому, что нереализованный потенциал - это крайне печальное зрелище.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПисаренкоВиталий Писаренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения