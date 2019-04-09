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Умер выдающийся украинский актер Петр Бенюк

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В Украине, 9 апреля, скончался народный артист, актер театра и кино Петр Бенюк в возрасте 73 лет.

Его не стало через пять дней после дня рождения, говорится на странице Национального академического драматического театра им. М. Заньковецкой в Facebook.

"Трудно писать такие слова, но сегодня ушел из жизни выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. На его спектакли залы были полны зрителей, с которыми он и плакал, и смеялся! Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим", – сказано в сообщении.

Умер выдающийся украинский актер Петр Бенюк
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Петр Михайлович Бенюк родился 4 марта 1946 года на Прикарпатье, окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Звание народного артиста Украины Бенюк получил в 1996 году. Кроме помостков театра он показал свой талант в фильмах: "Голод-33", "Тарас Шевченко Завещание", "Преступление со многими неизвестными", "Вперед, за сокровищами гетмана".

Умер выдающийся украинский актер Петр Бенюк
Умер выдающийся украинский актер Петр Бенюк
Умер выдающийся украинский актер Петр Бенюк
Умер выдающийся украинский актер Петр Бенюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер известный актер Алексей Булдаков. Причиной стал оборвавшийся тромб.

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Место
УкраинаЛьвов
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