Умер выдающийся украинский актер Петр Бенюк

В Украине, 9 апреля, скончался народный артист, актер театра и кино Петр Бенюк в возрасте 73 лет.

Его не стало через пять дней после дня рождения, говорится на странице Национального академического драматического театра им. М. Заньковецкой в Facebook.

"Трудно писать такие слова, но сегодня ушел из жизни выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. На его спектакли залы были полны зрителей, с которыми он и плакал, и смеялся! Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим", – сказано в сообщении.

Петр Михайлович Бенюк родился 4 марта 1946 года на Прикарпатье, окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Звание народного артиста Украины Бенюк получил в 1996 году. Кроме помостков театра он показал свой талант в фильмах: "Голод-33", "Тарас Шевченко Завещание", "Преступление со многими неизвестными", "Вперед, за сокровищами гетмана".

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