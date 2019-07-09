Украинец снялся в популярном американском сериале и поразил зрителей: фото

4 июля американская киностудия Netflix презентовала третий сезон телесериала "Очень странные дела". В ленте снялся 33-летний киевлянин Алек Утгофф.

Актер сыграл роль российского ученого Алексея Смирнова и впервые появился в сериале в 5 серии 3 сезона.

Скриншот из видео

"Спасибо всем за теплые слова и поддержку! Я действительно поражен, что вы наслаждались моей игрой и резонировали с настроением. Я старался отвечать людям, насколько мог. Я хотел еще раз поблагодарить за ту энергию, которую вы мне дали через ваши сообщения", – написал актер на своей странице в социальной сети Instagram.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Люблю тебя всем сердцем", "Это было фантастически! Вы просто нереальный актер, я очень рада, что вы были в сериале. Спасибо за все, Алексей Смирнов", "Лучший персонаж", "Без вашего персонажа было бы скучно", - пишут в сети.

Утгофф уже успел сыграть эпизодические роли в таких фильмах, как "Турист", "Джек Райан: Теория хаоса", "Мордекай", "Миссия невыполнима 5" и других.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за возвращения сериала "Сваты" на экраны. Ряд общественных организаций обратились в Государственное агентство по вопросам кино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение ленты.

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