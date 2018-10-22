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Сможет бороться за "Оскар": украинский фильм получил Гран-при престижного фестиваля

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Украинский короткометражный фильм режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Штангист" получил Гран-при Варшавского международного кинофестиваля.

Как сообщается на официальной Facebook-странице Госкино, теперь картина получила право побороться за "Оскар" 2020 года.

"В разных программах нынешнего Варшавского кинофестиваля участвовали четыре украинские ленты, - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко, - Это очень широкое представление нашего кино в рамках одного из самых престижных кинофестивалей мира. Каждая такая участь и каждая награда влияют на развитие украинского кино и на улучшение культурного имиджа нашей страны".

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В свою очередь, радостным известием поделился и режиссер фильма.

"Эмоции переполняют", - признался Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

В сентябре 2018 года в YouTube был представлен официальный трейлер картины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские фильмы покажут на престижном кинофоруме в Канаде.

Место
Украина
Объекты
кинокинофестивальГоскиноукраинское киновидеотрейлер
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