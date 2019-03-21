Смертельный поворот: раскрыт официальный синопсис "Мстители. Финал"

Компания Disney обнародовала официальный синопсис супергеройской картины Marvel Studios "Мстители. Финал".

По данным издания Нeroic Нollywood, авторы фильма намекнули, насколько высоки ставки для выживших персонажей.

"Смертельный поворот событий, вызванный Таносом, который уничтожил половину вселенной и проредил ряды Мстителей, вынуждает оставшихся занять последний рубеж в грандиозном завершении двадцати двух фильмов Marvel Studios, "Мстители: Финал", – сказано в сообщении.

Мстители. Финал heroichollywood

Уточняется, что после выхода последней части "Мстителей" эта арка, состоящая из 22 фильмов, будет называться "Сага бесконечности". Следующая сюжетная арка будет состоять приблизительно из такого же количества картин.

Как сообщал OBOZREVATEL, дата премьеры "Мстители. Финал" в Украине назначена на 2 мая 2019 года. Недавно в сети показали полноценный трейлер, в который добавили супергероиню Капитан Марвел.

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