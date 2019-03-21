|Кино
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости

Смертельный поворот: раскрыт официальный синопсис "Мстители. Финал"

976Читать материал на украинском

Компания Disney обнародовала официальный синопсис супергеройской картины Marvel Studios "Мстители. Финал".

По данным издания Нeroic Нollywood, авторы фильма намекнули, насколько высоки ставки для выживших персонажей.

"Смертельный поворот событий, вызванный Таносом, который уничтожил половину вселенной и проредил ряды Мстителей, вынуждает оставшихся занять последний рубеж в грандиозном завершении двадцати двух фильмов Marvel Studios, "Мстители: Финал", – сказано в сообщении.

Мстители. Финал

Мстители. Финал

heroichollywood

Уточняется, что после выхода последней части "Мстителей" эта арка, состоящая из 22 фильмов, будет называться "Сага бесконечности". Следующая сюжетная арка будет состоять приблизительно из такого же количества картин.

Как сообщал OBOZREVATEL, дата премьеры "Мстители. Финал" в Украине назначена на 2 мая 2019 года. Недавно в сети показали полноценный трейлер, в который добавили супергероиню Капитан Марвел.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Теги
кинофильмМстители
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения