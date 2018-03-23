Режиссер "Изгоняющего дьявола" снял документалку об экзорцизме: появился трейлер

Режиссер культового хоррора "Изгоняющий дьявола", снятого в 1973 году, Уильям Фридкин снял новый документальный фильм об экзорцизме.

Кинолента получила название "Дьявол и отец Аморт". Официальный трейлер был опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Документальный фильм рассказывает о покойном отце Габриэле Аморте и его девятой процедуре экзорцизма для итальянской женщины. Уильям Фридкин тогда присутствовал на сеансе, который потряс его до глубины души.

Кадры были засняты 1 мая 2016 года.

"Это было ужасно. Я испугался, что у зрителя может возникнуть сочувствие к страданиям этой женщины, что очевидно в фильме", — отметил режиссер.

Уильям Фридкин REDRUMERS

Отметим, что после предварительного просмотра документальной ленты об отце Аморте, кинематографиста заподозрили в том, что он реально убежден в существовании демонов как реальной субстанции.

Кадр из фильма "Дьявол и отец Аморт" Tvkinoradio

Фридкин безуспешно попытался оправдать себя в социальных сетях, но нервы не выдержали, и он ответил гневной репликой о том, что за сорок пять лет наука ушла далеко вперед и сегодня мы не можем с уверенностью говорить о том, что ангелов и демонов не существует в нашем мире.

Премьера фильма состоится 20 апреля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появился украинский трейлер нового фильма Скотта Спира "Полуночное солнце".