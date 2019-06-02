Пятая серия "Чернобыля" от HBO: где смотреть онлайн

Телеканал HBO 3 июня представит пятую серию мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Пятый эпизод выйдет на экраны под названием "Вечная память". В нем Валерий, Борис и Ульяна рискуя жизнью и репутацией, раскроют правду о Чернобыле.

Кадр из сериала Сериал "Чернобыль"

Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

Смотреть онлайн трейлер пятой серии "Чернобыль"

Сериал состоит из пяти эпизодов. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").

Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

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