Появился трейлер пятой серии "Чернобыль" от HBO

НВО опубликовал трейлер пятого финального эпизода мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС (чтобы посмотреть, прокрутите страницу до низа).

Пятый эпизод выйдет на экраны 3 июня 2019-го под названием "Вечная память".

Сериал "Черобыль"

Сериал состоит из пяти эпизодов. В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербину.

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

Смотреть онлайн трейлер пятой серии "Чернобыль"

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая.

Третья серия вышла на экраны в понедельник, 20 мая. Она называется "Откройся, Земля".

Четвертая серия "Чернобыля" под названием "Счастье всего человечества" появилась в сети 28 мая.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

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