Появился трейлер пятой серии "Чернобыль" от HBO

НВО опубликовал трейлер пятого финального эпизода мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС (чтобы посмотреть, прокрутите страницу до низа).
Пятый эпизод выйдет на экраны 3 июня 2019-го под названием "Вечная память".
Сериал "Черобыль"
Сериал состоит из пяти эпизодов. В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербину.
В Украине он будет доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".
Смотреть онлайн трейлер пятой серии "Чернобыль"
1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").
2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая.
Третья серия вышла на экраны в понедельник, 20 мая. Она называется "Откройся, Земля".
Четвертая серия "Чернобыля" под названием "Счастье всего человечества" появилась в сети 28 мая.
Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Телесериал "Чернобыль"" на OBOZREVATEL.