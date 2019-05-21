Появился трейлер четвертой серии "Чернобыль" от HBO

НВО опубликовал трейлер четвертого эпизода мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС.

Четвертый эпизод выйдет на экраны 27 мая 2019 под названием "Счастье всего человечества".

Marie Claire

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

Сериал состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны.

В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербину.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британский обозреватель Адриан Генниган написал для израильского издания Haaretz, что "Чернобыль" лучше "Игры престолов", которая закончилась в ночь с 19 на 20 мая.

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