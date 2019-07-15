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Новым Джеймсом Бондом станет темнокожая женщина: подробности

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В 25-ом фильме о Джеймсе Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.

Согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку, в это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Лашана Линч

Лашана Линч

Legion-Media.ru

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"Это современный "Бонд“, который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде. В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк, Бонд по-прежнему Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo", — говорится в сообщении.

Новым Джеймсом Бондом станет темнокожая женщина: подробности

www.gq.ru

Начиная с 2006 года главную роль в шпионской кинофраншизе исполнял актер Дэниэл Крэйг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за возвращения сериала "Сваты" на экраны. Ряд общественных организаций обратились в Государственное агентство по вопросам кино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение ленты.

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Место
США
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Н-да, как истинный гейропеец, Дж.Бонд сменяет пол и становится чернокожей лезбиянкой-трансгендером. А из России к нему едут Петров и Баширов с любовью.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Правильная задумка, политкорректная. Для полного соответствия времени было бы неплохо, чтобы эта темнокожая женщина оказалась одноногой (однорукой, одноглазой - на выбор режиссёра) беременной лесбиянкой-веганкой с биполярным расстройством, стреляющей и размешивающей сахарозаменитель в экологически чистом зелёном чае левой рукой. :)
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