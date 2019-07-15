Новым Джеймсом Бондом станет темнокожая женщина: подробности

В 25-ом фильме о Джеймсе Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.

Согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку, в это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Лашана Линч Legion-Media.ru

"Это современный "Бонд“, который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде. В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк, Бонд по-прежнему Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo", — говорится в сообщении.

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Начиная с 2006 года главную роль в шпионской кинофраншизе исполнял актер Дэниэл Крэйг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за возвращения сериала "Сваты" на экраны. Ряд общественных организаций обратились в Государственное агентство по вопросам кино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение ленты.

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