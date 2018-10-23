Ивана Чаббак в Киеве: звездный тренер Голливуда проведет мастер-класс

Ивана Чаббак, преподаватель актерского мастерства с мировым именем, автор широко известной в Америке "техники Чаббак", основательница собственной школы и автор книги The Power of Actor ( "Мастерство актера. Техника Чаббак") проведет в столице 2-дневный воркшоп.

Театр на Подоле:

20 ноября, 11:00 - пресс-конференция.

12:00 - pablictalk с украинскими художниками и представителями кино-, теле- и театральной сфер.

21-22 ноября, 09:00 - 17:00 - мастер-класс (с обеденным перерывом).

У нее учатся Бред Питт, Шарлиз Терон, Холли Берри, Лив Тайлер, Джим Керри, Галь Гадот, Ева Мендес, Джессика Альба и другие. Участники семинара узнают о наиболее эффективных современных актерских техниках, основанных на традиционной школе Станиславского, новые профессиональные инструменты актерского мастерства и отработают их на практике под руководством самой Иваны.

Мастер-класс будет полезен для актеров театра и кино (опытных и начинающих), режиссеров (акцент на умении работать с актерами), продюсеров, сценаристов. А также для ораторов, профессиональных переговорщиков, блоггеров, публичных личностей, звезд шоу-бизнеса, поскольку технику Чаббак можно применять как в работе над ролью, так и в профессиональном общении, ведь прежде всего она учит работать над собой и побеждать. Именно поэтому Альберт Гор, Алек Горес, Бейонсе, Рой Томас Бейкер - также среди учащихся Иваны Чаббак.

Купить билеты.

ВНИМАНИЕ: действует система earlybirds. Самые низкие цены на билеты - до 1 ноября.

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