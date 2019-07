"Игра Престолов": появились фото со съемок продолжения сериала

В сети появились фотографии со съемок продолжения культового сериала "Игра Престолов". На них можно заметить новый символ для Дома Старка и их семейный герб.

События, которые будут показаны в приквеле, происходят за тысячу лет до событий описанных ранее. Снимки разместили в социальной сети Twitter.

В приквеле не появятся герои оригинальной истории. Существует неофициальное название шоу – "Долгая ночь".

Only shortly before sunset the prop boat came out of the grotto again to go back to the production's second base in the port of Gaeta. This time the boat's crew was in costume and the banner (which might be an early Stark one?) revealed. #Bloodmoon #Gaeta pic.twitter.com/WYRFn3aJMT