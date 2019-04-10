Финал близко: когда выйдут серии "Игры престолов" и где смотреть

Восьмой сезон культового сериала "Игра престолов" удивит поклонников не только событиями и долгожданной развязкой, но и хронометражем.

Длина самой длинной серии составит 1 час 22 минуты. OBOZREVATEL выяснил дати выхода каждого эпизода, а также, где можно посмотреть.

1 серия : 14 апреля (54 минуты);

2 серия : 21 апреля (58 минут);

3 серия: 28 апреля (1 час 22 минуты);

4 серия : 5 мая (1 час 18 минут);

5 серия: 12 мая (1 час 20 минут);

6 серия: 19 мая (1 час 20 минут).

Где смотреть

После выхода на языке оригинала на следующий день можно будет найти серию уже и в озвучке на русском языке. Качественный перевод делает студия LostFilm, на сайте которой можно насладиться серией. Хотя он быстро распространяется по другим сайтам, потому уже 15 апреля можно будет выбрать озвучку на любой вкус.

Украинский перевод обычно выходит на следующий день после премьеры. Среди самых распространенных сайтов, где можно посмотреть в такой озвучке: uafilm, film-ua, uaserials, kinohd.

Что ждать от восьмого сезона

Поклонникам покажут воссоединение всех основных персонажей. Король Ночи разрушил Стену и направляется на юг с армией мертвых, чтобы истребить всех живых. По прогнозам мейстеров, это будет самая длинная ночь за последнее время.

Первым на пути Короля Ночи будет Винтерфелл, куда уже прибудут все персонажи, кроме Серсеи Ланнистер и ее королевских приспешников.

Игра престолов Instagram

Также Джон и Дейенерис узнают правду о том, что они являются родственниками, а значит, что бастард Сноу на самом деле может быть истинным наследником Железного Трона. В течение восьмого сезона, судя по трейлерам, нас ожидают жуткие битвы, новые смерти, полеты на драконах и многое другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, литературной основой "Игры престолов" стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. При чем он так и не дописал две книги, просрочив все мыслимые и немыслимые сроки. Писатель пояснил, что хочет выпустить их уже после окончания сериала.

НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из сериала. Позже поклонников озадачили мрачным тизером.

3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона сериала HBO "Игра престолов".

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