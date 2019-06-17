"В пьяном угаре": экс-директор ЧАЭС разозлился из-за водки в сериале от НBO

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал популярный американский сериал "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы".

По словам Грамоткина, после просмотра сериала создается впечатление, что все важнейшие решения по ликвидации аварии на ЧАЭС принимались в пьяном угаре, так как "все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют". Об этом он высказался в интервью телеканалу "Россия 24", передает "Интерфакс".

"Но ведь это не так!" — подчеркнул он.

Кадр из сериала "Чернобыль"

Нарекания бывшего директора станции также вызвали кадры с голыми шахтерами, которые роют тоннель.

"Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя", — заявил он.

Грамоткин также добавил, что ликвидация последствий аварии стала подвигом советского народа, который нельзя "дать заболтать".

Кроме того, он отметил, что необходимо разрешить всем желающим побывать в чернобыльской зоне.

"Это важный элемент преодоления той же радиофобии. Люди должны видеть, что даже такую запредельную аварию человек в состоянии победить", — пояснил экс-директор ЧАЭС.

Грамоткин проработал на ЧАЭС 30 лет, с 1988 года, в 2005-2018 он был директором станции. В июле 2018 года он решил оставить свою должность из-за конфликта с руководством Министерства экологии Украины.

Напомним, что премьера мини-сериала "Чернобыль" совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, и его последствиях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

Также СМИ разобрались в достоверности "Чернобыля" от HBO.

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