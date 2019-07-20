Netflix показал первый тизер-трейлер "Ведьмака"

Netflix опубликовал официальный тизер "Ведьмака" — одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года, который может затмить даже "Игру престолов" в статусе лучшего ТВ-продукта современности.

Видео появилось на Youtube-канале Netflix 19 июля с подписью "Худшие монстры - это те, кого мы создаем. Смотрите первый официальный тизер для Ведьмака, 1 сезон".

Ролик, который Netflix называет тизером, длится почти две минуты. И в нем показаны почти все ключевые персонажи, в том числе чародейка Йеннифэр из Венгерберга и юная принцесса Цирилла.

Старт 1 сезона намечен на 20 декабря 2019 года на телеканале Netflix.

Сюжет сериала вертится вокруг приключений ведьмака Геральта — профессионального охотника на чудовищ и разную нечисть.

Генри Кавилл Netflix

Центральная сюжетная линия будет развиваться вокруг отношений Геральта и юной княжны Цириллы, для которой ведьмак практически стал отцом.

Цирилла — приемная дочь Геральта @henrycavill

На данный момент планируется снять один, а возможно и два сезона по 8 эпизодов. Серии будут длиться по 50 минут.

Возлюбленная Геральта - Йеннифэр @henrycavill

В 2018 году Netflix выпустил тизер, в котором можно рассмотреть Генри Кавилла в новой роли.

Как писал OBOZREVATEL, съемки "Ведьмака" проходили в Восточной Европе. Первый сезон делали недалеко от Будапешта на киностудии Korda Studios. На ней имеются локации средневекового комплекса, позволяющие передать атмосферу мира Ведьмака.

Среди прочих мест для съемок — Украина, Словакия, Чехия, Польша.

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