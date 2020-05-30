Названы пять лучших фильмов о сильных женщинах. Трейлеры

У каждой эпохи свои героини, достойные восхищения. Это женщины с необыкновенным характером, о которых пишут книги и снимают кино.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL предлагает подборку из пяти лучших фильмов о сильных женщинах.

"Улыбка Моны Лизы" (Mona Lisa Smile), 2003

Романтическая драма режиссера Майка Ньюэлла о жизни воспитанниц женского колледжа Уэлсли в 1950-х годах в США, когда в стране еще были сильны патриархальные взгляды, а слово "феминизм" воспринималось как оскорбление.

Преподавательница Энн Уотсон в исполнении Джулии Робертс оставляет своего жениха в Лос-Анджелесе, чтобы отправиться вдохновлять учениц бороться за свои права и независимость и стать любимым учителем среди студенток.

"Что случилось, мисс Симон?" (What Happened, Miss Simone?), 2015

Документальная драма на Netflix о популярной американской певице Нине Симон. Афроамериканка Симон была страстным борцом за гражданские права. На пике своей славы она бросила семью, страну, карьеру, поклонников и уехала в Либерию.

"Гага: 155 см" (Gaga: Five Foot Two), 2017

Документальный фильм "Гага: 155 см" – это откровенный и честный взгляд на жизнь суперзвезды. Певица рассказывает о своей борьбе с болью, о проблемах со здоровьем, а также о тяжелой повседневной работе, благодаря которой ей удалось покорить мир. "Такой Леди Гагу вы никогда не видели раньше", – комментирует режиссер ленты Крис Мукарбель.

"Рома" (Roma), 2018

"Рома" стал первым фильмом, снятым стриминговой платформой Netflix, который получил престижные премии "Золотая пальмовая ветвь" и "Оскар". Это эпическая история режиссера Альфонсо Куарона о мексиканских женщинах. Действие картины происходит в Мехико в 70-х годах, когда город был полон протестных настроений.

"Герцогиня" (The Duchess), 2008

"Герцогиня" – историческая драма о судьбе герцогини Джорджианы Кавендиш, которую снял режиссер Сол Дибб. Красота и харизматичность принесли ей успех в обществе, а увлечение азартными играми и любовь – позор. Премьера фильма состоялась 3 сентября 2008 года. Просмотр не рекомендуется детям до 13 лет.

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