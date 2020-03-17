Назван худший фильм года. Видео

В США вручили антипремию "Золотая малина" за худший фильм 2019 года. Им стала экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки".

Также организаторы вручили "награды" худшим актерам и режиссеру. Видео с объявлением лауреатов антипремии было размещено на YouTube-канале Razzie Channel (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Фильм "Кошки" кадр из видео

Кроме того, что картина "Кошки" была отмечена, как худшая, ее режиссер – Топ Хупер – также получил "награду".

Худшей актрисой стала Хилари Дафф за роль в ленте "Призраки Шэрон Тейт". В данной категории также были представлены Энн Хэтэуэй, Франческа Хэйуорд, Тайлер Перри и Ребел Уилсон.

Хилари Дафф в фильме "Призраки Шэрон Тейт" кадр из видео

Худшим актером назвали Джона Траволту, который снялся в 2019 году в фильмах "Бок о бок" и "Фанат". В число претендентов также вошли Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Франко и Дэвид Харбор.

Джон Траволта Getty

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