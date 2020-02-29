Обаятельного парнишку Колю Спиридонова зрители впервые увидели в 2005 г. в неординарном фильме “Итальянец.”

А еще через два года на всю страну прогремела “Ликвидация” Урсуляка, где Спиридонов сыграл шустрого беспризорника Мишку Карася. Эта роль прославила молодого актера, которому на тот момент было только 12 лет.

Все наперебой пророчили парню звездное будущее в кино и, наверное, сглазили. После успеха “Ликвидации”, Коля Спиридонов вдруг куда-то пропал. Что случилось с талантливым Мишкой Карасем?

Развязался мешок, успевай подхватывать

Белокурый, голубоглазый мальчишка нравился зрителям и режиссерам. За короткое время, 6 лет, он сыграл 40 (!) ролей, 18 из которых — главные. Такой фильмографии могут позавидовать многие маститые актеры.

И вдруг, как-то все сразу закончилось, сниматься стали звать все реже, проекты попадались один хуже другого.

Лишь раз за это время Николай проснулся “знаменитым”, когда популярные СМИ вышли с заголовками “Николай Спиридонов пытался зарезать собственную мать.” И как у нас водится, не разобравшись, на парня тут же завели уголовное дело. А еще пресса узнала,что у Коли имеются долги и невыплаченные кредиты.

Позже выяснилось, что ни на кого он не нападал, а наоборот защищал мать от пьяного хулигана с ножом, и с банками все решилось, но дурная слава уже пошла.

“Никаких особых талантов у меня нет”

Коля не раз говорил, что никаких,таких талантов у него нет, а все дело в характере. Его и заметили благодаря озорным повадкам. Киношники кого-то искали в школе и увидели на перемене обаятельного мальчишку, пригласили на кастинг, так и завертелось…

Вот такой он теперь Мишка Карась

Сам Коля к перспективам кинокарьеры относился спокойно, тексты не зубрил, а играл по наитию, что, в общем, и есть талант в чистом виде.

А когда начал взрослеть, думать, где встать и что сказать, вдруг все перестало получаться.

Взрослый актер Николай Спиридонов

В детских ролях Николая искренность возмещала отсутствие опыта и специального образования, он играл, как жил, но, как оказалось, это было не навсегда.

"Может быть я когда-то вернусь"

Нельзя сказать, что Спиридонов легко смирился с “закатом” карьеры. У Николая был собственный агент, которого он часто обвинял в своих неудачах, в конце концов они расстались. Потом Коля ездил в столицу самостоятельно, ходил на кастинги, но, увы.

Впрочем, нельзя сказать, что его никуда не брали, фамилия Спиридонов была еще на слуху, вот только роли попадались мелкие, в лучшем случае второго плана, а главных не предлагали.

Когда Николая уж слишком доставали вопросами, почему он не снимается, он отвечал: “Просто мальчик вырос.”

А жизнь не стояла на месте, Коля женился, завел семью, у него родился ребенок. Он говорит,что супруга ревновала его к кино и сейчас довольна, что все это в прошлом.

Теперь бывший актер Николай Спиридонов мечтает, чтобы его дочь в будущем стала актрисой и добилась большего, чем он. А еще Мишка Карась иногда говорит, что когда-то вернется на съемочную площадку, вот только время ушло безвозвратно и ничего уже не изменить.

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