Куда исчез Дукалис из "Ментов": как сейчас выглядит Сергей Селин

Популярный российский актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", 12 марта отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 59 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит актер, чем занимается и как изменился за годы после съемок в "Ментах" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Селин в сериале "Улицы разбитых фонарей"

Сергей Селин родился в Воронеже 12 марта 1961 года. Актер снимается в кино еще с начала 90-х, но популярным он стал после съемок в сериале "Улицы разбитых фонарей" ("Менты"), который вышел на экраны в начале 1998 года.

В культовом сериале Селин исполнял одну из главных ролей – сотрудника убойного отдела РУВД Анатолия Дукалиса.

Сергей Селин в сериале "Менты"

Сергей Селин был женат дважды. Со своей первой женой, актрисой Ларисой Селиной, звезда "Ментов" прожил 22 года, пока не встретил 17-летнюю студентку Анну Каймакову (сейчас ей 35 лет).

У Сергея Селина трое детей: сын Прохор от первого брака, дочь Мария и сын Макар от второго. Также от первого сына у Селина есть внук.

Сергей Селин с семьей facebook.com/perfectionAbsolute

Сейчас Сергей Селин продолжает сниматься в кино. Он заслуженный артист России (2006). В 2018 году Селин вновь сыграл работника силовых структур в сериале "Глаза в глаза".

Из последних работ актера – роли в лентах "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2" (2019), "Лучшие враги" (2020).

Сергей Селин сейчас "Комсомольская правда"

Сергей Селин сейчас "Комсомольская правда"

Сергей Селин в молодости Film.ru

Сергей Селин в молодости и сейчас anews.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети заговорили о проклятии сериала "Улицы разбитых фонарей": российский актер Дмитрий Бульба стал двенадцатым актером этого сериала, скончавшимся за последние три года.

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