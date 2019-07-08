Кровавый "Оскар": знаменитого друга Путина из Голливуда отметили "почетной" наградой

В партии "Голос" присудили кровавый "Оскар" режиссеру Оливеру Стоуну и призвали мир остановить показы фильма Revealing Ukraine ( "Разоблачая Украину"), в котором он снялся вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и его кумом Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в видео на YouTube. "Этот фильм ничего общего с искусством или кинематографом нет. Это - типичная кремлевская пропаганда, которая пытается представить российскую агрессию на востоке Украины как внутренний конфликт. Российские солдаты убивают украинский ежедневно. Едва ли не каждая семья потеряла кого-то на этой войне", - отметила кандидат в народные депутаты от" Голоса "Александра Устинова.

Оливер Стоун BBC

В ответ на презентацию фильма в Италии команда партии "Голос" присудила известному вторую и поклоннику Владимира Путина единственную возможную награду - кровавый "Оскар" как символ российской агрессии и ее жертв.

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"Мы обращаемся ко всему миру и международных сообществ с просьбой остановить показы фильма Revealing Ukraine как одного из главных инструментов кремлевской пропаганды", - призвала кандидат от "Голоса" Соломия Бобровская, напомнив, что безнаказанными российская пропаганда всегда приводит к миллионам смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оливер Стоун снял псевдодокументальный фильм о Владимире Путине, в котором тот пытался оправдаться за свои преступления против Украины.

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