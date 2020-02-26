Красавица Силакова из сериала "Нина": куда она пропала

В 2001 году вышла первая серия мини-сериала "Нина" о тяжелой судьбе манекенщицы Нины Силаковой.

Главная роль досталась российской актрисе Светлане Чуйкиной. Дебютная работа Светланы оказалась удачной, зрители сериал полюбили, а Чуйкиной стали предлагать новые роли. Но потом что-то пошло не так.

кадр из сериала "Нина" 2001 г.

Где еще снималась исполнительница роли Нины Силаковой и чем она занимается сейчас?

Долгое время поклонники сериала считали, что Светлана Чуйкина модель в реальной жизни, а не актриса. Но девушка окончила театральный факультет консерватории с красным дипломом и до съемок имела опыт работы на театральной сцене. Однако Чуйкину не устраивали малоизвестные постановки, ей хотелось большего.

Актриса приняла решение покорять Москву. Несмотря на прирожденный талант и диплом с отличием, сразу найти работу в столице Чуйкина не смогла. Конкуренция оказалась высокой, актриса обошла немало театров, о работе в кино даже не думала. Для Светланы нашлось место только в театре "Модерн".

Это был камерный театр с небольшим количеством ролей. Актеры, которые не были заняты в спектаклях, зачастую занимались не своими обязанностями. Например, Светлане приходилось наводить порядок вместо уборщицы. Актриса понимала, что ехала в Москву, чтобы стать великой актрисой, а не уборщицей, поэтому быстро ушла из "Модерна".

Некоторое время она бралась за любую работу, чтобы свести концы с концами. Одновременно с этим Чуйкина не переставала пробоваться в театр, а еще начала ходить на кастинги. Девушке повезло, и она получила главную роль в сериале "Нина", который впоследствии сделал ее знаменитой на всю страну.

кадр из сериала "Нина"

После роли Нины Силаковой в Чуйкиной увидели перспективную актрису. Следующим проектом в ее карьере стал сериал "Бригада". И хотя роль была не главной, для Светланы она оказалась полезной. Актрисе посчастливилось работать на одной площадке с популярными актерами, после чего девушка активно погрузилась в кинематограф.

В 2004 году Светлана вновь получила главную роль в полнометражном фильме "Парижская любовь Кости Гуманкова". Еще одной важной работой для Чуйкиной стал сериал "Охота на изюбря", в котором актриса играла второстепенного персонажа.

кадр из сериала "Нина"

У Светланы Чуйкиной практически не было пауз между съемками, но не все сериалы и фильмы с ее участием стали популярными. Из-за этого возникло ощущение, что актриса нигде не снимается. Зрители по-прежнему помнили Чуйкину как манекенщицу Нину Силакову.

В 2010 году актрису задействовали в фильме "Ярослав. Тысячу лет назад". Светлана получила одну из главных ролей. Весной 2019 года на экраны вышел фильм "Балканский рубеж". Картина показалась критикам противоречивой. Чуйкиной вновь досталась роль второго плана.

кадр из сериала "Бригада"

Личная жизнь

Сейчас Светлана не только снимается в кино, но и уделяет достаточно времени семье. Актриса давно находится в браке, у пары подрастает сын Никита. Будущие супруги встречались долго, а когда наконец-то заключили брак, не стали делать роскошную свадьбу и тратить время на свадебное путешествие. На следующий день после регистрации Чуйкина пришла на работу.

Светлана Чуйкина с мужем Вадимом

Несмотря на любовь к съемкам, Светлана старается не оставлять без внимания семью и друзей. Также Чуйкина очень любит животных и природу, покоряет горы и активно делится в социальных сетях фотографиями из поездок. Определенное место в жизни Светланы Чуйкиной занимает вера.

Светлана Чуйкина с сыном

Семья не препятствует карьере актрисы. Наоборот, супруг поддерживает Светлану. Все это помогает ей принимать участие во многих проектах, играть вместе с известными артистами и радовать поклонников.

Однако такой роли, которая бы снова прославила Чуйкину, больше не случается. И почему-то кажется, что уже не случится никогда.

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