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1 октября • обновлено в 10:10
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Боги и простые смертные сойдутся плечом к плечу

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Древний Египет на протяжении тысячелетий был грозной цитаделью на севере Африки. На заре существования могущественной страной правили мудрые боги. Но пришел момент, когда мирное царство покрыл мрак.

Правитель Египта Осирис почувствовал, что не сможет по-прежнему царствовать. Поэтому он решает передать трон своему сыну Гору. Но момент коронации нового царя омрачает появление бога войны и смерти Сета. Злодей лишает Осириса жизни, а молодого Гора — глаз. Богиня любви Хатхор спасает поверженного бога от гибели.

Боги и простые смертные сойдутся плечом к плечу

С этого момента Египет оказывается под пятой у безжалостного тирана. Сет закрывает вход в загробный мир для простых смертных. За него теперь нужно платить.

Но однажды молодой воришка Бек решается бросить вызов убийце. Парень теряет свою любимую — прекрасную Зайю — и хочет вернуть её к жизни. Для этого ему нужно получить поддержку Гора. У воришки есть козырь в рукаве — он увидел план пирамиды Сета. Поэтому Бек понимает, что может пригодиться богу неба.

Бог и простой смертный решают объединиться ради общей цели — избавления тысячелетнего царства от власти узурпатора.

Все это можно увидеть в фантастическом боевике "Боги Египта".

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Автор
Кино на Диване Кино на Диване
Место
Украина
Тег
кино
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