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Кевину из ''Один дома'' присудили 4 года тюрьмы: в чем дело

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В Британии оценили правонарушения, допущенные героями знаменитого рождественского фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".

Как передает Daily Mail, сюжет фильма оценили в соответствии с английским законом. Это в шутку сделали авторы Twitter-аккаунта The Secret Barrister ("Секретный адвокат"), который специализируется на юридической информации.

В результате главного героя киноленты Кевина Макаллистера признали виноватым в нанесении тяжких телесных повреждений, мошенничестве с картой отца, коррупции (по отношению к сотрудникам отеля Plaza). Ему бы грозил срок в 4 года в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей.

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Кевину из ''Один дома'' присудили 4 года тюрьмы: в чем дело

Daily Mail

Родителям Кевина по закону "О детской безнадзорности" могло бы грозить до 10 лет тюрьмы.

Продавец фейерверка, продавший Кевину петарды, мог получить до полугода за продажу взрывчатых веществ несовершеннолетнему.

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За побег из тюрьмы бандитам грозил бы пожизненный срок. Плюс до 10 лет — за подготовку ограбления детского магазина и до 7 лет — за похищение мальчика.

Птичницу из парка можно обвинить в нарушении английского "Закона о бродяжничестве" 1824 года.

Кевину из ''Один дома'' присудили 4 года тюрьмы: в чем дело

Filmix.co

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнитель роли Кевина Маколей Калкин заявил, что навсегда ушел из кино. "Пойду, куда ветер подует", — отметил он.

Тег
кино
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